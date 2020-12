Fifa Football Awards, Infantino ricorda Maradona e Rossi: “Due leggende”

Gianni Infantino, presidente FIFA, ha parlato durante il “The Best FIFA Football Awards 2020” ed ha ricordato anche Maradona e Rossi.

Di seguito vi riportiamo le sue parole:



“Il 2020 non è stato un anno semplice. Il mio primo pensiero va a chi è in prima linea in questo momento così complicato. L’augurio è che il 2021 sarà un anno migliore. Voglio ricordare anche Diego Armando Maradona e Paolo Rossi. Sono state due leggende. Mando un grande abbraccio alle loro famiglie. È anche grazie a loro se molti si sono innamorati di questo sport”.