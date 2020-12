Infantino: “2020 anno difficile. Un pensiero a Maradona e Paolo Rossi”

Gianni Infantino, presidente FIFA, ha lanciato un messaggio dal “The Best FIFA Football Awards 2020”:



“Il 2020 è stato un anno davvero difficile. I nostri pensieri prima di tutto vanno a coloro che hanno sofferto la pandemia e ovviamente a chi è in prima linea per combatterla, per salvare le vite. Spero che il 2021 sia un anno migliore. La salute prima di tutto, anche prima del calcio”.



“Il calcio è ripartito ridando il sorriso a milioni di persone. Un pensiero a Diego Armando Maradona e a Paolo Rossi: due leggende che hanno perso la loro vita, un grande abbraccio alle loro famiglie. Due giocatori che grazie alle loro gesta hanno fatto sì che tantissime persone si innamorassero di questo bellissimo gioco”.