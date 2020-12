Il Mattino – Inter-Napoli, nerazzurri attendisti e sornioni: la loro partita è stata Samir Handanovic

Inter-Napoli, un match che ha visto protagonista, tra le file nerazzurre, un solo uomo: Samir Handanovic. L’edizione odierna de Il Mattino scrive che la partita dell’Inter è tutta in Samir Handanovic:

“Il corpaccione di Samir Handanovic si stende sulla vittoria dell’Inter: squadra e strategia coincidono con la sua area. E per quanto Antonio Conte si voglia incazzare ogni volta che un Fabio Capello o un qualsiasi giornalista gli ricorda che è un difensivista, rimangono i fatti crudi. Handanovic, le sue mani, i suoi piedi e il suo istinto, sono la partita dell’Inter, attendista e sorniona, che pure quando il Napoli rimane in dieci per l’espulsione di Lorenzo Insigne, non avanza ma amministra. Prima non prenderle, diceva Nereo Rocco, e per non prenderle tocca avere un grande portiere capace di sentire la direzione della palla, anche e soprattutto quando non la vede partire. È un portiere con una biografia e mille parate a tenerla, non lo si scopre adesso, ma ogni volta che difende la porta come ha fatto contro il Napoli lo stupore torna. Perché capace di generare delusioni e amarezze come e più di un attaccante. Di fatto il migliore in campo, per come incide sul risultato, salvando prima il pareggio e poi garantendo la vittoria”.