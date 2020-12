Il Mattino – Battuti ma non ridimensionati

Il Mattino analizza la gara e giunge ad una constatazione molte importante: “Il Napoli è stato battuto ma da San Siro non è uscito ridimensionato”:

L’ Inter ha approfittato della seconda consecutiva frenata del Milan, portandosi a un punto dai rossoneri. Il Napoli è rimasto ingiustamente a bocca asciutta. Una beffa al Meazza. Gli azzurri fregati dal rigore di Lukaku dopo una partita giocata bene fino alla fine, anche quando sono rimasti in dieci per l’ espulsione di capitan Insigne, con Handanovic e il palo che hanno negato il gol a Politano, Di Lorenzo e Petagna. Il ko non è stato il solo problema della serata perché si è infortunato Mertens ed è un guaio ancor più pesante perché da metà novembre è fuori Osimhen. La classifica non è poi così cambiata perché la Juve ha pareggiato con l’ Atalanta. Coraggio, si va avanti. Il lentissimo avvio di una partita che aveva altre premesse, mettendo di fronte i migliori attacchi del campionato, è stato interrotto non da una magistrale azione ma da un grave infortunio. Se lo è procurato alla caviglia sinistra Mertens, una distorsione dopo 12′ sul campo dei nerazzurri dove non ha mai segnato nella sua fulgida carriera: la Scala del calcio gli porta proprio male. Dries ha pianto per il dolore mentre Gattuso – costretto a seguire la partita con una benda all’ occhio destro per la miastenia oculare che lo affligge da tempo – provvedeva a sostituirlo con Petagna. Rino aveva impostato la partita con un atteggiamento prudente, schierandosi con il 4-4-2 in fase di non possesso: Zielinski la seconda punta, Lozano e Insigne gli esterni, con il capitano che era di fatto un terzino aggiunto per limitare le discese di Darmian e Skriniar e questo ne ha limitato l’ efficacia negli ultimi venti metri, mentre nella ripresa è stato più vicino all’ area nerazzurra e più incisivo. Il Napoli ha concesso una sola palla all’ Inter, dopo un errore di Koulibaly, e Lautaro l’ ha sprecata. Si è affidato alla velocità di Lozano, incontenibile per Bastoni, però ha prodotto poco nel primo tempo (tiro a lato di Zielinski dopo un’ azione avviata da Ospina). A Gattuso interessava chiudere gli spazi e tentare di colpire in ripartenza e infatti i nerazzurri non riuscivano ad essere aggressivi, accettando di giocare al ritmo basso imposto dal Napoli. Lo scenario è cambiato nella ripresa, con gli azzurri che hanno guadagnato campo e messo in difficoltà gli avversari. Il momento chiave in 120 secondi, a venti minuti dalla fine. Prima il gol sfiorato da Insigne – colpo con la pianta del piede respinto da Handanovic – e poi due episodi favorevoli all’ Inter: il rigore concesso per il fallo di Ospina su Darmian e il rosso a Insigne per una parolaccia all’ arbitro che il capitano ha giurato di non aver detto. Massa non ha avuto esitazioni, neanche davanti alle vibranti proteste degli azzurri. E infatti quell’ insulto Lorenzo lo ha detto, come confermato da Gattuso, che chiede che in Italia i vaffan agli arbitri siano tollerati. «Altrimenti io avrei dovuto giocare una partita sì e una no». Il punto è questo. È doveroso espellere un calciatore, specie se capitano, se insulta l’ arbitro. Ma più che mettere sullo stesso piano i differenti campionati come chiede Rino («All’ estero tollerano certe parole perché in Italia no? ») bisogna farlo con le differenti squadre perché c’ è sempre il sospetto che un arbitro si giri dall’ altra parte e faccia finta di non ascoltare se quel giocatore indossa la maglia di un club potente. E il Napoli evidentemente non è considerato tale. Dal dischetto Lukaku ha spiazzato Ospina ma la partita non si è chiusa, perché gli uomini di Gattuso hanno grande orgoglio. E così Handanovic ha negato il gol all’ ex Politano e a Di Lorenzo e infine in pieno recupero, con una giravolta da centroboa, Petagna ha colpito il palo. La serie positiva in trasferta – una sola sconfitta a tavolino – si è interrotta a San Siro, dove vi sono state partite storicamente strane contro l’ Inter. Ma questa prestazione – di attenzione tattica nel primo tempo e di vigore nella ripresa, rovinata dal fallo di Ospina su Darmian – deve incoraggiare il Napoli, che l’ ha giocata alla pari anche quando è rimasto con un uomo in meno contro l’ Inter. Per Gattuso ci sarà il problema di gestire l’ emergenza in attacco, con gli infortuni di Osimhen e Mertens e la squalifica di Insigne. Domenica nuova trasferta, c’ è l’ appuntamento all’ Olimpico con la Lazio, che in casa non vince dal 24 ottobre e ha perso le ultime due gare contro Udinese e Verona. C’ è aria di crisi perché la squadra ha conquistato il pass per gli ottavi di Champions League, dove sfiderà il Bayern Monaco campione d’ Europa, ma in campionato occupa il nono posto e c’ è nuovamente tensione nel rapporto tra Lotito e Inzaghi.