Gennaro Borriello, ex arbitro, è intervenuto a Radio Punto Nuovo ed ha commentato la discussa espulsione ai danni di Insigne durante Inter-Napoli.

Di seguito vi riportiamo le sue parole:

“Un arbitro non deve peccare di permalosità. Massa, dopo aver concesso il rigore e non aver estratto qualche giallo doveroso, si sarebbe dovuto allontanare. Se Insigne ti fosse venuto sotto al naso, allora, solo in quel caso, non potevi fare altro”.