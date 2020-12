Gazzetta dello Sport – Due infortuni pesanti in casa Napoli e Inter

Brozovic e Mertens hanno lasciato il campo anzitempo a causa di due brutti infortuni.

Come analizzato stamane dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, le prossime ore saranno decisive per capire l’entità dei loro infortuni: “Due k.o. di peso per Inter e Napoli. In casa nerazzurra, con alle porte la partita di domenica contro lo Spezia, saranno gli accertamenti delle prossime ore a dare un’ idea più precisa delle condizioni di Marcelo Brozovic, uscito al 67′ per una contusione al piede sinistro, vicino alla caviglia.“

Poi su Dries Mertens: “Per le prime 24 ore solo ghiaccio, poi il belga farà gli esami per capire il danno. Improbabile un recupero contro la Lazio: Gattuso dovrà fare a meno anche dello squalificato Insigne“