Dalla sconfitta una grande idea di Gattuso: la nuova posizione di Insigne che ha imbarazzato la difesa dell’Inter

Il Napoli di ieri non è stato sicuramente il più brillante mai visto sotto la guida di Gattuso ma, considerando l’avversaria e la non eccellente condizione fisica causata dagli impegni ogni tre giorni, è stato più che fisiologico osservare un undici a tratti lineare, a tratti annaspante.

Nella confusione generale di un possesso palla lento, aggravata dall’uscita anticipata di un Mertens in grado di ‘chiamare‘ al pressing la difesa avversaria, costringendola ad uscire ‘alta‘ rispetto alla propria linea di riferimento, emerge l’idea geniale del tecnico partenopeo: spostare Insigne.

Il ventiquattro di Frattamaggiore, con l’uscita del belga, deteneva sicuramente lo scettro di calciatore più tecnico, accentrando a sè la maggior parte delle energie e delle attenzioni dei tre della difesa nerazzurra.

Cosa fare per non andare a sbattere prevedibilmente sull’arroccamento interista?

Ecco l’idea di Gattuso: spostare Mario Rui in avanti, quasi a voler fare ‘l’ala’, richiamando su di sè le attenzioni del quinto di centrocampo avversario (Darmian) e spostando Insigne a ridosso tra il centrocampo e la difesa del Napoli.



Il risultato? I cinque del centrocampo interista diventano quattro per andare a coprire le incursioni di un pericoloso Mario Rui; nel frattempo, per ridimensionare la fantasia del capitano azzurro – che da quella posizione può scegliere se pescare benissimo gli inserimenti di Lozano sul fronte opposto o puntare l’uomo e creare superiorità – a turno veniva chiamato da Conte o il centrale di centrocampo o il terzo dei tre difensori centrali, aprendo inevitabilmente varchi all’impostazione tanto di Demme quanto di Zielinski.

Ottima intuizione, dunque, quella del tecnico partenopeo che – pur avvalendosi degli stessi uomini – con una semplice inversione di posizioni ha creato più di qualche grattacapo ad una difesa attenta e rocciosa come quella dell’Inter di ieri.