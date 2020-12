CorrSport – Oggi esami strumentali per Mertens, si teme un lungo stop

Dries Mertens è uscito in lacrime dal Meazza, ieri sera. Il calciatore ha subito capito che fosse successo qualcosa di grave.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, oggi ci saranno gli esami strumentali, si spera in un stop non troppo lungo vista anche l’assenza di Osimhen.

Il quotidiano reca: “Stamattina, a Castel Volturno, prima di pensare all’allenamento e alla Lazio (che andrà affrontata domenica), Gattuso e lo staff medico si occuperanno di Mertens, sperando che le lacrimesi siano asciugate. Poi cominceranno a pensare al tunrover e alla prossima trasferta, direzione Roma“.