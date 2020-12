CorrSera – L’Inter spinge ma manca chi comanda

Il Corriere della Sera guarda alla Serie A dopo le partite di ieri e fa un analisi di un campionato molto aperto:

“Il Milan conferma le sue difficoltà, che nascono dall’ assenza di Ibrahimovic ma proseguono in modo netto con la mancanza di Kjaer. Kalulu è troppo giovane e restituisce fama a Destro, giocatore perduto da tanto tempo. Merita più il Genoa del Milan che non è più brillante, ma continua a saper rimontare. Perde quasi per intero il suo vantaggio sull’ Inter, che dà una spinta forte alla sua stagione vincendo una delle sue partite meno buone. Il migliore è stato Handanovic, il peggiore Lukaku, discontinuo perfino Barella, stanco Bastoni, fuori partita Skriniar, infortunato Brozovic. Per oltre due terzi di partita Inter e Napoli hanno giocato scambiandosi palleggi e aspettando uno spunto che non arrivava. Meglio il Napoli, che ha sempre diretto la gara. Confusa l’ Inter in una partita strana, contro un avversario tecnico e veloce, non fisico, meglio preparato a organizzare gioco. La svolta l’ ha data l’ arbitro segnalando un rigore corretto ma non infinito: quando Ospina commette fallo, Darmian ha già toccato verso la porta. L’ errore vero lo commette Insigne che manda a quel paese l’ arbitro e si fa espellere. È un errore che il capitano di una grande squadra non dovrebbe mai commettere perché dà fiato a polemiche, rimpianti e non crea nemmeno una sola utilità. Mancavano ancora 20 minuti alla fine. Il Napoli meritava molto di più, ma tra la non partita con la Juve e questo passaggio a vuoto sono già 4 le gare perse su 12. Un’ infinità per chi vuole vincere. Manca un cartellino giallo per Skriniar nel finale che sarebbe diventato rosso per doppia ammonizione, un fallo secco ed evidente che fa nascere un’ ombra sulla tranquillità dell’ arbitro. Intanto, con il piccolo tramonto del Milan, si torna ad accettare un’ aria di incompletezza generale, manca la squadra più forte. Le tracce svaniscono subito dopo essere state scoperte. Pareggia anche la Juve, confusa dalla corsa intelligente dell’ Atalanta e in mano a un Ronaldo che stavolta non entra in partita. Segna un gran gol Chiesa che continua però a spingere lontano dal suo ruolo Ronaldo, come intristito da questo suo uso laterale. La Juve ha qualità nel gioco veloce che nessun altro ha, ma non va oltre i 20 minuti di insistenza. Non è chiaro, non a me almeno, se sia in generale più grande la bravura per quei 20 minuti o lo spreco per il resto. Oggi gioca la Roma, quella che ha il miglior gioco di attacco, l’ unica che ha sei fantasisti. Non ha la pelle dura, ma se tutti l’ aspettano, può fare molto male”.