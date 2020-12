CorrSera – Inter-Napoli, Koulibaly mostruoso: le pagelle

Inter-Napoli – Il Napoli gioca bene, crea tanto e sciupa due occasioni enormi. Le pagelle del Corriere della Sera sugli azzurri:

“5,5 Ospina, condanna il Napoli con l’uscita che causa il rigore. 6 Di Lorenzo, diligente nel tenere la posizione, non rischia quasi nulla. 6,5 Manolas, come un vecchio spazzino, ripulisce l’area. Nella sua zona non fa a tempo a cadere un pallone. Lautaro non la vede mai. 7 Koulibaly, rischia con un brutto disimpegno di regalare un gol a Lautaro. L’unica disattenzione di una partita eccellente. A Lukaku mette il guinzaglio e non lo fa mai muovere. 6 Mario Rui, quando il Napoli imposta lui va a fare l’ala alta. Anche due buoni recuperi: c’è sempre. 6 Bakayoko, un trattore che ara la mediana interista. Inaggirabile. 6 Demme, ha la testa e la posizione giusta, fa da tappo e intasa tutto. 6,5 Lozano, quando parte lascia sul posto Young e lo fa abbastanza spesso. Propone e non si esaurisce. 6 Zielinski, fa tremare Handanovic con un gran tiro al volo, dà un’altra buona palla, ogni tanto si eclissa. 5 Insigne, parte arretrato, ma è pericoloso con un tacco pregevole. Ma farsi espellere per proteste in un match così tirato non è ammissibile. S.v. Mertens, esce in lacrime dopo dieci minuti, per un infortunio. 6 Petagna, partita di sacrificio, nel finale sfiora il pari e sbatte sul palo. 6,5 Politano, entra bene, sfiora il gol, manda in tilt la difesa interista. 6 Fabian Ruiz, aiuta in una fase non facile e il Napoli finisce davanti. 6 Gattuso, il Napoli gioca bene, crea tanto e sciupa due occasioni enormi. Un episodio lo condanna, ma non esce per nulla ridimensionato”.