Cesari conferma: “Rosso Insigne da regolamento c’è, Massa non ha buon senso: ha cercato il conflitto”

All’indomani della cattiva gestione dei cartellini da parte dell’arbitro Massa in merito ad Inter-Napoli, arriva la risposta dell’esperto Graziano Cesari:

“Il rigore? C’era, incontestabile, era fallo tutta la vita.

La sanzione ad Insigne, oggettivamente, ci sta per regolamento. Tuttavia, è l’atteggiamento dell’arbitro che è sbagliato: c’è una cosa che si chiama buon senso”.

“Massa non è mai migliorato: in una situazione di proteste come quelle di ieri, tu arbitro ti defili dal cerchio dei calciatori ed indichi il dischetto. Lui invece si immerge nelle proteste dei calciatori e va a cercare il conflitto. Ha fatto la stessa cosa anche in Champions per Olympiacos-City”.