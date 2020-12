L’interesse dell’Inter per l’attaccante di proprietà del Napoli, Arek Milik, è oramai certo. Ma i nerazzurri, in caso la trattativa non dovesse andare in porto, cercano nuove alternative.

In particolare, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, alla corte di Conte potrebbe arrivare un attaccante italiano, ovvero Graziano Pellè, che ora milita allo Shandong Luneng. I due già si conoscono, infatti il tecnico aveva lavorato con lui già ai tempi della Nazionale.