Tuttosport: “Milik coi soldi di Politano, l’Inter valuta l’affare”

L’ Inter – anche in ottica futura – non molla lo sguardo da Arek Milik che, in assenza di accordi in queste settimane, sarà libero di firmare a zero. Suning, in teoria, potrebbe giocarsi il “jolly Polita no”, visto che il Napoli dovrà saldare proprio a gennaio il riscatto obbligatorio dell’ attaccante esterno fissato in 19 milioni più 2.5 di bonus, cifra simile ai 18 che De Laurentiis chiede per Milik.

Operazione “paracadute” per assicurarsi nel caso in cui qualche club dovesse tentare la scalata alla clausola di Lautaro in estate, anche se le pretese del polacco (6 milioni di ingaggio a stagione), sono considerate molto… importanti dal club nerazzurro.

Fonte: Tuttosport