L’ex Garics sicuro: “Napoli non snaturarti, avrebbe dovuto giocare contro l’Inter da prima in classifica..”

György Garics, ex difensore azzurro dal 2006 al 2008, co-autore della risalita in Serie A sotto la guida di Reja, parla a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Bisogna evitare di strafare, io continuerei a tenere il gioco visto finora. Non bisogna snaturarsi per le avversarie. Il Napoli lo ha fatto una sola volta finora, contro il Milan e non è andata bene”.

“Mi spiace sia per il punto di penalizzazione per le sconfitta contro il Milan; il Napoli meritava di giocare contro l’Inter come squadra da battere.

Gattuso? Un grande esempio, dice le cose in faccia. Lo apprezzo molto, anche se preferisco gli allenatori diplomatici”.