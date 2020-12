IFAB – Arriva la sesta sostituzione: il comunicato

A seguito della consultazione con le principali parti interessate e delle raccomandazioni del Gruppo di esperti sulla concussione (CEG) e dei gruppi di consulenza tecnica e calcistica (FAP-TAP) dell’IFAB , l’Assemblea annuale di oggi (ABM) ha approvato prove approfondite con ulteriori sostituzioni permanenti per commozione cerebrale effettiva o sospetta a partire dal Gennaio 2021.

In una riunione tenuta in videoconferenza e presieduta dal direttore dell’IFAB e amministratore delegato della Federcalcio gallese Jonathan Ford, l’IFAB ha confermato di aver concordato l’attuazione dei protocolli che saranno alla base delle prove. I membri hanno convenuto che, in caso di commozione cerebrale effettiva o sospetta, il giocatore in questione dovrebbe essere rimosso definitivamente dalla partita per proteggere il proprio benessere, ma la squadra del giocatore non dovrebbe subire uno svantaggio numerico.

Questo approccio:

impedisce a un giocatore di subire un’altra commozione cerebrale durante la partita poiché più incidenti con trauma cranico possono avere conseguenze molto gravi;

invia un messaggio forte che, in caso di dubbio, il giocatore è ritirato ma non c’è svantaggio numerico o tattico dando priorità al benessere del giocatore;

riduce la pressione sul personale medico affinché effettui una rapida valutazione; e

è semplice da usare e può essere applicato a tutti i livelli di gioco, compresa la maggior parte del calcio che si gioca senza medici o personale medico qualificato disponibile in loco.

L’annuncio di oggi arriva dopo meno di un anno di consultazioni dettagliate con le parti interessate pertinenti, esperti di commozione cerebrale medica, medici di squadra, rappresentanti dei giocatori, allenatori, organizzatori di gare, esperti di arbitraggio e Regole del gioco.

Confederazioni, federazioni calcistiche nazionali (FAs) e organizzatori di competizioni (tramite la loro FA nazionale) interessati a partecipare a queste prove devono presentare domanda all’IFAB e alla FIFA. Gli organizzatori della competizione devono assicurarsi che i protocolli ufficiali siano utilizzati nella loro interezza e che venga inviato il feedback richiesto.

Fonte: IFAB