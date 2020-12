Giorgio Perinetti, ex direttore direttore sportivo del Genoa ed attualmente in forza al Brescia, parla a Radio Kiss Kiss Napoli delle vicende azzurre:

“L’Inter è una squadra tosta fisicamente, gli azzurri sono molto tecnici invece. Gattuso e Conte sono molto simili per diversi aspetti: amano la propria professione, sono maniacali nelle scelte”.

“Dybala al Napoli? Non sarebbe sbagliato, è l’ambiente giusto per un argentino come Paulo