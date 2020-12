Questa sera andrà in scena a San Siro il big match Inter-Napoli. Il Corriere della Sera, nell’edizione odierna, ha presentato la sfida:

“Le due squadre hanno gli stessi punti in classifica. Ma da una parte c’è l’Inter che ha la necessità di vincere gli scontri diretti, dall’altra c’è il Napoli che si trova difronte ad un esame di riparazione, dopo i 3 punti persi contro il Milan e non essere andato a Torino. Si scontrano due squadre in salute e con obiettivi molto simili”.