Udinese, Gotti: “De Paul via a gennaio? Mi dispiacerebbe, ma decide il presidente Pozzo”

Al fischio finale di Udinese-Crotone, Luca Gotti, allenatore dei friulani, ha così commentato ai microfoni di Sky la partita dei bianconeri, conclusasi con un pareggio:

“E’ mancato il gol, non una cosa da poco, ma in sostanza non si può dire che non ci abbiamo provato. Ci hanno annullato due gol per fuorigioco ed è giusto così, peccato”.

Gotti ha chiarito le condizioni di Rodrigo de Paul, dolorante a lungo:

“Rodrigo l’ho visto un secondo dopo la partita e mi ha detto che non gli sembra nulla di particolare, non è un infortunio serio. Se l’argentino andasse via a gennaio? In quel caso direi che mi dispiace. Io lavoro per l’Udinese, non sono il proprietario, se il presidente mi dice questo rispondo così”.