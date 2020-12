Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Victor Osimhen vorrebbe tornare in fretta a scendere in campo e giocare, ma il Napoli non vuole correre inutili rischi e frena sui tempi di recupero, anche perchè chi lo sostituisce, ossia Dries Mertens, sta facendo ottime cose, così come Andrea Petagna che con la Samp ha segnato il gol decisivo entrando dalla panchina, esattamente come aveva fatto a Benevento e sta sfruttando le occasioni che gli stanno capitando.