“La data del rientro in campo non può essere stabilita con precisione, almeno non ancora, ma due cose sono certe: Victor Osimhen sta bene e sta in Belgio. Ad Anversa, da poche ore: al centro “Move to Cure” di Lieven Maesschalck, storico fisioterapista della Nazionale belga nonché consulente del Milan proprio ai tempi di Gattuso. È Osi ad aver chiesto e ottenuto l’ autorizzazione per il viaggio nelle Fiandre: sia perché il Napoli gioca praticamente ogni tre giorni e i compagni sono sistematicamente impegnati altrove, sia e soprattutto per dedicare l’ intera giornata al processo riabilitativo e dunque a una full immersion totale. Ha fretta, scalpita e vuole accelerare”.

Così il Corriere dello Sport ha commentato le ultime notizie su Victor Oshimen. La speranza, sua e del club, è di riaverlo prima di Natale, nell’ultimo match del 2020.