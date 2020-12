Malcuit via nel mercato di gennaio? Difficile. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le offerte per il terzino azzurro non mancano (in particolare dalla Francia), ma tutte prevedono soltanto un prestito secco, opzione non gradita al Napoli. Per questo Malcuit dovrebbe restare in azzurro fino a fine anno.

Faouzi Ghoulam invece è al momento l’unica alternativa a Mario Rui, con Hysaj ancora alle prese col Covid. Anche per lui non è prevista la cessione.