Inter-Napoli, nerazzurri rilanciati dall’eliminazione in Champions: test importante per Gattuso

Inter-Napoli, altro test importante per Rino Gattuso e altro esame scudetto per Antonio Conte. Per certi versi, l’Inter si scopre incredibilmente lanciata al termine della settimana più dura per colpa dell’eliminazione in Champions. L’edizione della Gazzetta dello Sport scrive:

“La distanza dalla vetta targata Milan è di soli tre punti, dovuta alla sconfitta nello scontro diretto del derby. Ecco perché contro Gattuso per Antonio Conte sarà un altro esame scudetto: in campo oggi c’è un’Inter molto diversa da quella che due mesi fa giocò perdendo contro i rossoneri, cresciuta tatticamente con l’alternativa della difesa a quattro, con scelte più chiare in fatto di uomini e con un mercato che, a gennaio, potrà/dovrà risolvere qualche equivoco rimasto in sospeso a inizio ottobre”.