Inter, Hakimi e Vidal non dovrebbero partire titolari contro il Napoli

Come riportato da Il Corriere dello Sport, nella formazione titolare dell’Inter che sfiderà il Napoli domani sera non dovrebbero esserci Arturo Vidal e Achraaf Hakimi. I due, infatti, vengono da un infortunio e oggi sarà la giornata decisiva per capire se potranno essere almeno convocati, anche se le probabilità sono elevate. Per il marocchino si tratterebbe di una forte contusione, mentre per il cileno si spera che il problema muscolare che gli ha fatto saltare le ultime le ultime due gare dei nerazzurri sia rientrato. Questa la probabile formazione che sceglierà Antonio Conte:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro.