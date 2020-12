Granada, il DS: “Sono fiero dei miei ragazzi, abbiamo avuto una grande crescita”

Fran Sanchez, ds del Granada, prossima avversaria del Napoli in Europa League, ha parlato ai microfoni del portale Gianlucadimarzio.com della sfida agli azzurri:

“Il club è cresciuto molto rapidamente, quasi all’improvviso. Siamo una squadra umile, la nostra forza è il lavoro quotidiano. Un anno fa non avevamo nemmeno tutta questa struttura alle spalle, già quest’anno siamo più professionali. Abbiamo un attaccante, Luis Suarez, che siamo riusciti a prendere a titolo definitivo dal Watford proprio all’ultimo momento, prima che la sessione estiva chiudesse. Nei primi anni del suo contratto possiamo acquistarne il 100% dei suoi diritti in base al raggiungimento di determinati obiettivi. Io lo conoscevo già, avevamo lavorato insieme per quattro mesi nel Granada nel 2016. E’ un attaccante che ha grandissimi margini di miglioramento. Io cerco calciatori che abbiano voglia di crescere insieme al club. Che abbiamo una grande ambizione. Chi toglierei a Gattuso? Nessuno! Vado con i miei ragazzi fino alla fine, non li cambierei con nessuno di nessuna squadra al mondo“.