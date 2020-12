Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Atalanta ha già preso una decisione molto netta per gennaio insieme a Gian Piero Gasperini. Anche in caso di probabile addio del Papu Gomez, non c’è la volontà di prendere un sostituto sul mercato perché Miranchuk e Malinovskyi piacciono all’allenatore e danno sufficienti garanzie.