Il giornalista Filippo Facci, negli studi di Tiki Taka, ha sparato a zero, senza scrupoli, su Maradona e i napoletani:

“Che i napoletani si offendano pure, a me non frega. Maradona gli può essere piaciuto calcisticamente ma era un drogato, ciccione, ladro come il gol con la mano fatto contro l’Inghilterra”.

Ribatte Auriemma: “Necessiti di cure, recati ad un Tso”

Montuori, noto come Palummella, ha più volte ripetuto durante la lite: “Abbia rispetto per un morto e per i napoletani, che hanno sempre voluto bene a tutti, lei chi c***o è”

Facci ha ripetuto: “Non siete nessuno, siete solo degli italiani, tutto qui. Gli arabi hanno la vostra stessa suscettibilità, siete dei complessati! Maradona era morto da tempo, invece di Paolo Rossi, morto da vivo“.

Vi proponiamo di seguito la lite in versione integrale: https://www.youtube.com/watch?v=pwYjPYPY_MQ&feature=youtu.be