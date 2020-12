Cassano: “Gomez è diventato quello che è grazie a Gasperini, chiedesse scusa e si facesse da parte ora”

Antonio Cassano ha detto la sua sulla rottura tra l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini e il capitano Alejandro Gomez durante la diretta con la ‘Bobo tv’:

“Se Gomez ha fatto così bene all’Atalanta e in Nazionale lo deve a una sola persona, a Gasperini. Prima era un buon giocatore ma se ha fatto quello che ha fatto è grazie all’allenatore. Dall’altro lato, quello che ha creato Gasperini è grazie a Gasperini. Io se ho un problema dico all’altro quello che penso, non faccio i post. In più, Gasperini aveva già annunciato che avrebbe cambiato qualcosa perché l’Atalanta subiva troppi gol. E infatti con l’inserimento di Pessina la Dea ha cominciato a subire meno. Gomez deve ringraziare Gasperini, chiedere scusa e farsi da parte. Gasp ha fatto una scelta, e giustamente vuole avere credibilità con gli altri giocatori nello spogliatoio”.