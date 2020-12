Biasin: “Lozano e Petagna dimostrano la grande rosa che ha il Napoli”

Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del Napoli nel suo editoriale su Tuttomercatoweb e si è focalizzato soprattutto sulla vittoria di domenica contro la Sampdoria e sulla rosa azzurra:

“Il Napoli c’è, eccome se c’è. L’altro giorno ha vinto con Lozano e Petagna, ovvero con i cambi. Segno evidente che la rosa a disposizione di Gattuso è completa come poche altre in serie A. Ecco, Petagna, attaccante dal nome pochissimo esotico ma comunque utile. A volte la stazza non fa il monaco. L’Inter deve vincere lo scudetto, lo sa Conte, lo pretendono i dirigenti. Gli stessi che hanno chiesto al tecnico di utilizzare maggiormente uno come Eriksen: domenica lo ha fatto, vedremo domani con il Napoli. Lo stesso Conte che l’altro giorno ha dimostrato di non essere così “intransigente”, anche solo per aver scelto in corso di gara il 4-3-1-2 che ha ribaltato il match. Lo rivedremo? Possibile, ma difficilmente dall’inizio”.