Dopo la nostra esclusiva di questa mattina, non si placano le voci di mercato. Come riporta Radio Kiss Kiss Napoli, Giuntoli sarebbe interessato a due calciatori che sono in rottura con l’Atalanta, cioè il Papu Gomez e Josip Ilicic. Questo interessamento, però, è un concetto più vicino a quello di desiderio.

Anche l’agente del Papu è intervenuto a riguardo: “Siamo a dicembre, è ancora presto per parlarne”.