Pippo Inzaghi: “Sarà dura affrontare mio fratello! La nostra famiglia tiferà per entrambi!”

Domani sera si giocherà l’anticipo Benevento-Lazio, una partita speciale perché vedrà contro i fratelli Inzaghi. Questo pomeriggio ha parlato in conferenza stampa l’allenatore delle streghe, partendo proprio dall’emozione di dover affrontare Simone: “Sarà dura averlo come avversario. Tra di noi c’è un bellissimo rapporto, ci godremo il momento sapendo che la nostra famiglia tiferà per entrambi e si emozionerà per noi. L’obiettivo sarà batterlo, anche se sarà molto difficile”.

L’allenatore ha poi continuato: “Meritavamo maggior attenzione. Mi ha dato fastidio leggere che il Benevento era dato per retrocesso. L’obiettivo è rendere la vita difficile a tutti, questi ragazzi dall’anno scorso mi stanno dando grandi soddisfazioni. Pochi gol dagli attaccanti? Loro fanno un grande lavoro in fase difensiva, è solo sfortuna“.

Si è infine soffermato su alcuni singoli: “Iago può essere fondamentale per noi. Tutti sappiamo che può farci fare il salto di qualità. A Sassuolo ha fatto molto bene, serve inserirlo con calma. Tornerà tra i convocati Viola dopo otto mesi. Servirà tempo per fargli trovare il ritmo giusto, ma può essere un’arma molto utile. Siamo felici di riaverlo con noi. Non ci sarà Moncini, speriamo di recuperarlo per la fine dell’anno“.