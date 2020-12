Moratti commenta: “Inter-Napoli? Sfida scudetto. Cavani? Branca mi propose di prenderlo”

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha raccontato a Radio Punto Nuovo i suoi pensieri verso Inter-Napoli, gara che si giocherà mercoledì sera.

“Inter-Napoli? Una gara da scudetto, visto anche che la Juventus sta deludendo le aspettative. Il Napoli sta andando incredibilmente bene da molti anni. Conte? Fiducia, io ho cambiato tanti allenatori e per alcuni me ne sono pentito”.

“Cavani? C’era Branca che puntava molto in alto, me lo propose ma aveva il suo costo. Scudetto? Se non lo vince l’Inter meglio che lo vinca il Napoli!”