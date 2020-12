Max Esposito: “Ghoulam? Può essere l’acquisto del Napoli! Lozano? Maturato grazie a Gattuso

Max Esposito, ex esterno del Napoli, ha parlato a TMW News soffermandosi sul momento dei partenopei: “Gattuso fa bene a tenere alta l’attenzione del gruppo. Il Granada? Di semplice non c’è nulla, va giocata al mille per mille. Dovrà esser bravo il Napoli a renderla facile”.



Sul percorso in campionato del Napoli: “La corsa scudetto quest’anno sembra più agguerrita. È lunga, ma il Napoli ha tutte le carte in regola per giocarsela anche perché, scongiuri facendo, ha una rosa completa e ora ha ritrovato anche Ghoulam. Gattuso poi ha formato un collettivo dando valore a tutti, gestendo bene il turn-over. Lozano? Le sue doti si intravedevano ma aveva bisogno di tempo, è maturato grazie a Gattuso”.



Sul mercato: “Ora cambierei poche cose. È stato trovato un equilibrio di gruppo e mentale, qualche partenza o arrivo potrebbe condizionare questo aspetto. Io vedo un Napoli completo. Si potrebbe prendere un terzino sinistro, ma se Ghoulam torna quello di prima, l’acquisto ce l’hai in casa”.