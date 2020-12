Hirving Lozano è l’uomo partita di Napoli-Sampdoria ed i suoi voti sono altissimi su tutti i quotidiani sportivi:

Per il Corriere dello Sport è il migliore in campo e si merita un bell’8.

Voto alto e palma di migliore in campo per Lozano anche per La Gazzetta dello Sport e per Tuttosport che danno al messicano un buon 7.5