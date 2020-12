Dr. Canonico: “Zielinski ed Elmas asintomatici, ma altri atleti hanno avuto problemi dopo”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il medico sociale del Napoli, Raffaele Canonico, per parlare di Piotr Zielinski ed Eljif Elmas. Le sue parole:

“Zielinski ed Elmas non avevano avuto sintomi, a parte una febbricola la prima notte e qualche dolore muscolare agli inizi. Ma il virus può lasciare degli strascichi. Ho casi di altri atleti, di altri sport, diversi. Qualcuno ha avuto difficoltà nel recupero e altri no. Certi giocatori sono stati fermati quando sono andati a rifare la visita di idoneità dopo aver avuto il Covid per alcuni problemi polmonari”.