Colonnese: “Inter-Napoli? Ecco chi vince. La lotta per lo scudetto dipende dai centrali”

Durante il corso di “Marte Sport Live”, trasmissione in onda su Radio Marte, è intervenuto Francesco Colonnese, allenatore, per parlare del Napoli. Le sue parole:

“Inter-Napoli sarà una grande partita, molto bella. È uno scontro diretto tra due squadre con un attacco molto forte. Il lavoro duro lo dovranno fare le difese: credo che vincerà chi difensivamente saprà fermare meglio gli attaccanti avversari. Il Napoli dovrà fare una grande prestazione per fare risultato a San Siro. Osimhen doveva dare qualcosa in più ma ora non c’è e Petagna sta facendo molto bene, cosi come Lozano. Il Napoli non ha grossi problemi, deve solo trovare l’equilibrio. Manolas e Koulibaly devono però essere in forma perché molto del destino del Napoli passa da loro. Se i due centrali diventano un muro invalicabile il Napoli può giocare veramente per lo Scudetto”.