A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Rino Cesarano, storico giornalista napoletano, che ha commentato il sorteggio del Napoli in Europa League. Le sue parole:

“Non sono d’accordo con chi dice che poteva andare meglio, perché per me poteva andare peggio. C’erano squadre più forti come Salisburgo, Lille e Benfica. Il Granada è un avversario di medio calibro, non una squadra trascendentale. Secondo me il Napoli può superare questo turno rimanendo concentrati anche sul campionato”,