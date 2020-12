Dagli studi di Sky Sport arriva il commento di Massimo Ambrosini sui sorteggi di Europa League delle italiane. Di seguito, il punto fatto sul sorteggio del Napoli, che affronterà il Granada:

“Napoli-Granada? Il Napoli deve stare attento perché il Granada è una realtà, ha un punto in più del Barcellona e solamente uno in meno del Siviglia. Affrontare le spagnole poi non è mai facile”.