Ag.Petagna: “La Nazionale? Un sogno! Vi racconto del rapporto con Gattuso”

Giuseppe Riso, agente di Andrea Petagna, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli riguardo alla prestazione del suo assistito contro la Sampdoria:

“Ha un rapporto splendido con Gattuso e l’abbraccio di ieri ne è la dimostrazione. Andrea adesso è più presente in area di rigore, alla Spal lavorava più fuori, a ridosso del centrocampo. Petagna in nazionale? Sarebbe un sogno, non mi sorprenderei se Mancini lo chiamasse, poiché parliamo comunque di un attaccante del Napoli. Dispiace della frattura tra l’Atalanta e Gomez, è sempre stato un grande professionista. Papu al Napoli? Vedremo…”