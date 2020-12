Verso Inter-Napoli: un dato in comune nell’undicesima giornata

Il turno infrasettimanale di Serie A prevede un big batch dal sapore di secondo posto. Mercoledì sera andrà in scena allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro Inter-Napoli. La sfida molto importante per la classifica racchiude diverse insidie da ambe due le parti. La squadra di Conte e di Gattuso però hanno avuto un punto di contatto in questa undicesima giornata di A. Infatti entrambe hanno vinto, contro Cagliari e Samp, in rimonta ed entrambe concludendo il primo tempo in svantaggio e rimontando nel secondo tempo con gli uomini copertina. Un segnale forte, che denota l’intensità sempre alta delle due squadre nonostante i momenti di difficili.