Spadafora: “Lo sport unisce ed è portatore di pace”

Il ministro dello sport ha commentato l’idea del ministro Di Maio. Dalle parole del ministro dello sport si evince che condivide l’iniziativa del ministro degli esteri. Ecco quanto detto: “La proposta di Di Maio per quanto riguarda il triangolare della pace tra Argentina, Italia e Inghilterra è fantastica. Anche per commemorare Maradona. Un torneo da disputarsi nello stadio Diego Armando Maradona per archiviare la rivalità sportiva tra argentini e inglesi. Lo sport serve a questo: deve unire ed essere portatore di pace. Come ha già detto il mio collega Di Maio, lo sport riesce ad arrivare dove non arriva la diplomazia”.