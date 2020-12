Napoli-Sampdoria, le possibili scelte di Gattuso secondo Sky Sport. Chance dal 1’ per Demme e Ghoulam! Ospina cede i guantoni a Meret. Mertens in vantaggio su Petagna per una maglia da titolare.

La probabile formazione: (4-2-3-1) Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.