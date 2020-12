Nelle altre due partite di Serie A, oggi alle 15, sono arrivati 2 risultato netti,s enza appello: la Roma si riprende e strapazza il Bologna per1-5 in trasferta. Ritrovata l’Atalanta che batte una Fiorentina sempre più in basso per 3-0. Questi i risultati:

Bologna-Roma 1-5(5′ autogoal Poli, 10′ Dzeko, 15′ Pellegrini, 24′ autogoal Cristante, 35′ Veretout, 44′ Mkhitaryan)

Atalanta-Fiorentina 3-0( 44′ Gosens, 55′ Malinovskyi, 63’Toloi).