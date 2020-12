Ranieri su Maradona: “Ieri bellissima atmosfera ai Quartieri Spagnoli, in campo pensavo una cosa sola”

Ai microfoni della televisione ufficiale della Sampdoria dopo la partita con il Napoli, l’allenatore della Samp – Claudio Ranieri – ha parlato della visita fatta ieri ai quartieri spagnoli all’altarino di Maradona con Quagliarella e Ferrero. Qui le sue parole:

“Giocare al Maradona è sicuramente suggestionabile, ma in campo non ci pensavo ero concentrato sulla gara. Nella giornata di ieri siamo stati al murales di Maradona nei qua, è stata una bella emozione, la città di Napoli vivrà per sempre nel suo ricordo“.