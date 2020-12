La prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport apre, in taglio alto, con l’Inter e il momento particolare che sta attraversando Antonio Conte. Ampio spazio dedicato anche alla fantastica vittoria del Verona in casa della Lazio. In ottica Napoli c’è Lorenzo Insigne, capitano azzurro, che quest’oggi contro la Sampdoria cercherà di superare il record di Antonio Careca.

