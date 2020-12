E’ appena terminata la prima frazione di gioco tra Napoli e Sampdoria. I doriani vanno a riposo in vantaggio per 1-0 grazie alla rete del centrocampista Jakub Jankto. La squadra di Ranieri fa molta densità in mezzo al campo ed i partenopei non riescono a trovare la via della porta. Due buone occasioni capitano sulla testa di Mertens e sul piede di Insigne, ma entrambe le conclusioni trovano i guantoni attenti di Audero.