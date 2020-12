Jankto: “Ecco cosa ho pensato al momento del tiro. Non possiamo continuare così”

Dopo la partita fra Napoli e Sampdoria vinta per 2-1 dagli azzurri, in zona mista si è concesso ai microfoni per i blucerchiati l’autore del gol: Jankto. L’esterno ha analizzato la sconfitta e la situazione in classifica. Qui le sue parole:

“È difficile commentare questa partita. Nel primo tempo abbiamo fatto quello che dovevamo, siamo andati in gol e gestito, poi forse abbiamo perso mentalità e un po’ di fiducia. Così facendo in pochissimo abbiamo subito due gol. E a quel punto per noi rimontare una partita, soprattutto contro il Napoli, non era facile. Una squadra dalla forte mentalità non si può permettere di perdere così“.

“Spesso in allenamento io e Verre proviamo queste giocata, ha fatto una grandissima cosa. Dopo che mi sono allungato la palla, ho visto Meret che non era uscito e ovviamente ne ho approfittato per fare gol. Sono molto dispiaciuto, di certo non si può gioire dopo una sconfitta. Abbiamo commesso troppi errori in queste ultime partite, soprattutto con Milan e Napoli. Ci sono stati tanti episodi negativi ma non va dato peso alla sfortuna; bensì dobbiamo pensare a giocare con la stessa intensità per novanta se non cento minuti al massimo. Ora bisogna fare punti in ogni partita, a prescindere dagli avversari. Non vogliamo ritrovarci nella situazione dello scorso anno in classifica classifica”.