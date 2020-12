Come riportato da La Repubblica, il Napoli ha nei due prossimi incontri l’Inter e la Lazio in trasferta, ma quest’oggi alle 15 dovrà affronatre la Sampdoria allo Stadio Diego Armando Maradona e Gennaro Gattuso ha vietato cali di concentrazione alla sua squadra. Non bisogna pensare ancora alla sfida contro i nerazzurri di mercoledì perchè bisogna prima vincere questa, che è una gara molto importante e ha cercato di tenere alte le motivazioni dei suoi.