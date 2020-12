Dopo la vittoria di oggi del Napoli contro la Sampdoria, arriva un post da brividi di Mertens. Il belga pubblica una sua foto, nella quale tiene il pallone in equilibrio sul suo viso e scrive: “Quindi non sarà facile. Sarà davvero difficile. Dovremo lavorarci tutti i giorni, ma voglio farlo perchè voglio te. Voglio tutti voi, per sempre, io e te, ogni giorno”. Una vera dedica d’amore di Ciro verso il pallone, che bacia nella foto, promettendogli amore eterno.