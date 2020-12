Termina la prima frazione di gioco tra Cagliari ed Inter alla Sardegna Arena. I sardi sono in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Riccardo Sottil, che ha sorpreso Handanovic alla prima vera occasione a disposizione. Monumentale, in questo primo tempo, la prestazione del portiere Alessio Cragno, protagonista di tre parate miracolose, due su Romelu Lukaku e una su Alexis Sanchez. La squadra di Conte, appena eliminata dalla Champions League, proverà a raddrizzare il tiro nella seconda frazione.