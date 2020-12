Venerato conferma: “Osimhen fuori almeno fino al 2021”

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di Napoli e confermare le parole de Il Mattino su Victor Osimhen. L’attaccante infatti non vedrà il campo prima del 202. Le parole di Venerato:

“Il Napoli sperava di riaverlo per la gara contro la Lazio, ma per motivi anche precauzionali preferiranno tenerlo a riposo. Lo rivedremo in campo nel 2021. Oltre al problema alla spalla c’è un problema al braccio, ad un nervo, che gli impedisce di avere la totale autonomia nei movimenti”.